Highlights Virtus Bologna-Reggio Emilia 79-75 OT, Supercoppa A1 2020 (VIDEO) (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Virtus Bologna vince 79-75 contro Reggio Emilia, sudando ance un tempo supplementare. Vittoria fondamentale per la banda di Djordjevic che, con questi due punti, sale in prima piazza in solitaria nel gruppo B staccando gli avversari di giornata. Decisivi per le Vu Nere i 18 punti realizzati dallo statunitense Gamble. A Reggio Emilia, invece, non bastano i 22 e i 17 punti messi a referto rispettivamente da Kyzlink e Candi. Di seguito tutte le azioni salienti. Leggi su sportface

