Gualtieri,meno tasse da lotta evasione e taglio agevolazioni (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 02 SET - "La riforma fiscale ha un costo strutturale a regime e non può essere finanziata con strumenti congiunturali come può essere il recovery fund" ma dovrà essere "autofinanziata" e ... Leggi su corrieredellosport

CCKKI : #Gualtieri,meno #tasse da lotta evasione e taglio agevolazioni. 'La riforma fiscale ha un costo strutturale a regim… - GreciGiulio : Gualtieri,meno tasse da lotta evasione e taglio agevolazioni - fisco24_info : Gualtieri,meno tasse da lotta evasione e taglio agevolazioni: Costo riforma è strutturale, non useremo il recovery… - SantoGallo2 : Come al solito Gualtieri dice grosse fesserie sul pil nel 2020.Oggi siamo siamo già al meno 12 e qualcosa e lui dic… - Massimi47715989 : Ecco i grandi successi del governo del Conte tacchia meno 12,8% una botta senza precedenti economia a pezzi situazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri meno

La Prealpina

"Avremmo dovuto da subito cambiare le procedure per la cassa integrazione in deroga che si sono rivelate troppo lente. Questa la cosa che ha funzionato peggio in quest'anno". Ma "poi le abbiamo cambia ...(ANSA) - ROMA, 02 SET - "La riforma fiscale ha un costo strutturale a regime e non può essere finanziata con strumenti congiunturali come può essere il recovery fund" ma dovrà essere "autofinanziata" ...