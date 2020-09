Grande Fratello Vip, svelati i concorrenti: il cast promette sorprese! (Di mercoledì 2 settembre 2020) Arriva finalmente la lista che compone i nome di tutti i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip: quante sorprese nel cast ricco di vip ricco di personaggi famosi e seguitissimi Alfonso Signorini (fonte foto: GettyImages)Mancano pochi giorni all’attesissimo ritorno della trasmissione tanto famosa ed amata dagli italiani, il Grande Fratello Vip condotto dal noto Alfonso Signorini e che vedrà Antonella Elia e Pupo nei panni degli opinionisti: anticipata dal settimanale Dipiù la lista dei concorrenti che impreziosiranno il cast e il programma, in onda sulle reti Mediaset. C’era tanta attesa per scoprire i volti dei protagonisti dell’edizione di quest’anno, mentre si susseguivano ... Leggi su chenews

