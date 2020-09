Giugliano, motorini sfrecciano tra la gente in piazza Gramsci (Di mercoledì 2 settembre 2020) Se nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato quello che accade nei viali del Centro, questo è quello che succede nella centralissima e vivissima piazza Gramsci. La piazza è un’area completamente pedonale, ma nonostante ciò motorini sfrecciano tra la gente. La piazza è stata rivalorizzata dopo anni e riconsegnata alla Città che la vive sia di … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Poco dopo le 17 si è verificato un terribile incidente a Ponte Riccio, località situata tra la periferia di Giugliano e l’isola ecologica di Qualiano. Dalle prime informazioni raccolte emergerebbe un ...Incidente stradale mortale sulla circumvallazione esterna di Giugliano in Campania, all'altezza campo rom di Qualiano in località Ponte Riccio. Un motorino che viaggiava in direzione Giugliano si è sc ...