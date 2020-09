È morto lo storico dell’arte Philippe Daverio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Philippe Daverio, storico dell’arte e conduttore televisivo italiano con cittadinanza francese, è morto questa notte all’istituto dei Tumori di Milano. Avrebbe compiuto 71 anni il prossimo 17 ottobre. Nativo di Mulhouse, in Alsazia, da padre italiano e madre alsaziana, si trasferì in Italia per gli studi universitari: frequentatò il corso di laurea in Economia e Commercio alla Bocconi di Milano, ma non si laureò. In Lombardia, però, trovò terreno fertile per dare inizio alle sue attività legate all’arte. Nel 1975, aprì la “Galleria Philippe Daverio”, proprio a Milano, che poi avrebbe replicato in salsa newyorchese con la “Philippe Daverio Gallery”. Il ... Leggi su linkiesta

