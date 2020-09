Coronavirus in Toscana: 69 casi, oggi 2 settembre. Età media 44 anni (Di mercoledì 2 settembre 2020) oggi, 2 settembre, i casi da Coronavirus in Toscana schizzano di nuovo a quota 69 (17 identificati in corso di tracciamento e 52 da attività di screening). 8 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza (1 Spagna). 2 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (1 Sardegna, 1 Emilia Romagna) Leggi su firenzepost

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 2 settembre, sono 17. Ci sono poi 3 casi legati a cittadini residenti fuori Regione la cui positività è stata notificata sul territorio del ...

Pd Cortona: Niente Fiera di Settembre a Camucia?

Il Partito Democratico di Cortona esprime la sua forte preoccupazione per l’economia del territorio, in particolare di Camucia. Le voci di un possibile annullamento della Fiera di Settembre da parte d ...

