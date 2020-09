Coronavirus, i dati del 2 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 1.326, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 271.515. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 1.063 unità, quindi al momento risultano positive 27.817 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 109, con un incremento di 2 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 1.437, ovvero 57 in più rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 26.271, con un incremento di 1.004 unità sul dato di ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 35.497. Da ieri si registrano anche 257 nuove ... Leggi su romadailynews

RaiNews : #Coronavirus in #Italia: 1326 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Record di tamponi: 102.959 - VincenzoDeLuca : ??Giovedì incontreremo tutte le componenti del mondo della scuola. Come annunciato, avremo un quadro più completo de… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, i contagi scendono sotto i mille, 996. Sei i morti in 24 ore: è quanto emerge dai dati del minist… - bizcommunityit : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi. Dati e tabella del 2 settembre - ilmamilio : Coronavirus, DATI REGIONE LAZIO 2 Settembre: 130 nuovi positivi. Calo nella Asl Rm 6: 7 casi. Nella Asl Rm 2 sono… -