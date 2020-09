Coronavirus: ancora in crescita casi in Calabria, +32 (Di mercoledì 2 settembre 2020) CATANZARO, 02 SET - Crescono ancora i casi di Coronavirus in Calabria. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi registrati sono +32, ieri erano +22, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 1. Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

ElettraLambo : Questo Coronavirus vi sta rendendo delle serpi e cattivi come non mai... ringraziate e siate felici che avete ancor… - Agenzia_Ansa : Per il #Coronavirus 500mila occupati in meno, ma a luglio va meglio. Sale ancora la disoccupazione giovanile #Istat… - GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - aeris58 : RT @tg2rai: Il punto sulla diffusione del #coronavirus nel nostro Paese. Ancora in calo i nuovi contagi, ma risalgono i ricoveri in terapia… - Devabole : RT @AnsaCalabria: Coronavirus: ancora in crescita casi in Calabria, +32. Nel Cosentino sono 29, 27 in due centri accoglienza migranti |#ANS… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Coronavirus: ancora in crescita casi in Calabria, +32 ANSA Nuova Europa Milly Carlucci sostituisce Daniele Scardina a Ballando? Il gossip

Milly Carlucci starebbe pensando di sostituire Daniele Scardina a Ballando con le stelle. Quale sarà il destino dell’ex di Diletta Leotta? Ballando con le stelle sta affrontando una delle stagioni più ...

Coronavirus, Molise unica regione a zero contagi

Il Molise è l'unica regione italiana in cui oggi non si sono registrati casi di positività al coronavirus. La regione più colpita è ancora la Lombardia con 237, Veneto 163, Lazio 130, 117 in Campania ...

