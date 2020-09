Camerun, morto prete durante l’omelia con la mascherina – VIDEO (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un prete in Camerun è morto nel bel mezzo della celebrazione della messa. L’uomo stava tenendo l’omelia con addosso la mascherina, quando improvvisamente si è accasciato al suolo Tragedia in Camerun. Un prete è morto durante l’omelia con addosso la mascherina, mentre stava celebrando messa nella sua chiesa a Douala, nella diocesi di Deido. L’uomo, padre Jude, stava predicando il sermone in francese, quando sotto gli occhi dei fedeli ha avuto un malore. Inizialmente ha interrotto la predica, cominciando a respirare affannosamente. Attimi di silenzio e di tensione, in cui il prete ha stretto il pugno e ha cominciato a barcollare per poi cadere a terra accanto al pulpito. Il ... Leggi su bloglive

