Afragola, attraversano le casse ma “dimenticano” di pagare: due denunce (Di mercoledì 2 settembre 2020) Afragola: i Carabinieri denunciato un 26enne e un 20enne per tentato furto di merce per circa 600 euro all’interno di un noto maxistore di arredamento. “Stiamo caricando la roba in macchina e poi rientriamo a pagare“: questa la giustificazione trovata da due giovani incensurati della costiera sorrentina di 26 e 20 anni, denunciati per tentato … Leggi su 2anews

puntomagazine : I due hanno attraversato in modo disinvolto la barriera delle casse di un noto maxistore di arredamento, approfitta… -

Ultime Notizie dalla rete : Afragola attraversano AFRAGOLA. Tentano il furto nel maxistore di arredamento: denunciati dai Carabinieri Minformo Afragola: attraversano le casse ma “dimenticano” di pagare. 2 persone denunciate dai Carabinieri

“Stiamo caricando la roba in macchina e poi rientriamo a pagare": questa la giustificazione trovata da due giovani incensurati della costiera sorrentina di 26 e 20 anni, denunciati per tentato furto a ...

"Carichiamo la roba in auto e poi torniamo a pagare": avevano 'dimenticato' di pagare

“Stiamo caricando la roba in macchina e poi rientriamo a pagare". E' la giustificazione trovata da due giovani incensurati della costiera sorrentina di 26 e 20 anni, denunciati per tentato furto aggra ...

“Stiamo caricando la roba in macchina e poi rientriamo a pagare": questa la giustificazione trovata da due giovani incensurati della costiera sorrentina di 26 e 20 anni, denunciati per tentato furto a ...“Stiamo caricando la roba in macchina e poi rientriamo a pagare". E' la giustificazione trovata da due giovani incensurati della costiera sorrentina di 26 e 20 anni, denunciati per tentato furto aggra ...