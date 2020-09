25 migranti positivi al Covid: esplode la rabbia ad Amantea (Di mercoledì 2 settembre 2020) Giuseppe Aloisi Venticinque migranti positivi che dimorano in un centro d'accoglienza del cosentino: i cittadini non ci stanno: scatta la protesta in strada La provincia di Cosenza sta assistendo ad una mobilitazione messa in campo da alcuni cittadini. Una manifestazione spontanea dopo l'emersione della notizia sulla positività al Covid-19 di venticinque migranti. Il tutto sta avvenendo ad Amantea. Il bollettino regionale odierno, del resto, aveva esposto la situazione con estrema chiarezza: "I casi intercettati a Cosenza sono in totale ventinove; ventitré sono riconducibili al centro di accoglienza per migranti di Amantea, quattro sono provenienti dal centro di accoglienza di Rende ed uno è un contact tracing di un ... Leggi su ilgiornale

