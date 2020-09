Ufficiale: Empoli, si ritira Maietta. Sarà Team Manager (Di martedì 1 settembre 2020) Con un comunicato Ufficiale l’Empoli ha reso noto che Domenico Maietta sarà il nuovo Team Manager della squadra toscana. Si ritira dopo una carriera di 20 anni, dunque, l’ormai ex difensore che ha vestito le maglie di Triestina, Messina, Avellino, Perugia, Crotone, Frosinone, Verona, Bologna e Empoli. Foto: Twitter Empoli L'articolo Ufficiale: Empoli, si ritira Maietta. Sarà Team Manager proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Zurkowski e Terzic a Empoli Inizia a sfoltirsi la lista degli esuberi in casa Fiorenti ...