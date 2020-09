Tutti i segreti di Elvis Presley quando tornò a Nashville - (Di martedì 1 settembre 2020) Antonio Lodetti il produttore Matt Ross Spang ha recuperato 40 brani inserendoli nel quadruplo cd From Elvis in Nashville. I primi due album contengono le sedute ufficiali di registrazione, gli altri due rarità e brani finora contenuti in dischi da collezione o difficili da reperire I duri e puri (tra loro anche musicisti come John Fogerty) sostengono che il vero Elvis sia finito dopo l'incisione di Mistery Train. Un po' eccessivo, anche se il «re» nella sua parabola artistica ne ha fatte di Tutti i colori (per esempio It's Now Or never, la versione di 'O sole mio). Comunque l'anima rock di Elvis Presley non si è mai spenta, soprattutto negli anni tra il 1968 e il 1970, al tempo delle grandiose tournèe a Las Vegas, ampiamente documentate in ... Leggi su ilgiornale

Suorfrancine : Se consideriamo il numero di #segreti siamo tutti #clandestini. #life #love #vita #settembre - pacaflower : RT @StefanoBoeri: Propongo il prossimo 21 Novembre (festa degli Alberi) di ritrovarci tutti a Santo Baltou a Luras, in provincia di Sassari… - StefanoBoeri : RT @StefanoBoeri: Propongo il prossimo 21 Novembre (festa degli Alberi) di ritrovarci tutti a Santo Baltou a Luras, in provincia di Sassari… - Carlo_A_Macc : Terra di tutti, e di nessuno ... Agenti stranieri in Italia? Ecco come si comportano i nostri servizi -… - luigideluca_ : @EnricoLetta Nel senso 'tutti' i servizi segreti europei?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti segreti Tutti i segreti di Elvis Presley quando tornò a Nashville il Giornale Per i nostri abbonati su Mymovies l'amore regreto che legò Lady Diana al medico pakistano Hasnat Khan

Fino al 30 settembre in esclusiva per i lettori digitali del nostro giornale il film di streaming "Diana, la storia segreta di Lady D". Il racconto avvincente di una relazione segreta che regalò anni ...

Tutti i segreti di Elvis Presley quando tornò a Nashville

I duri e puri (tra loro anche musicisti come John Fogerty) sostengono che il vero Elvis sia finito dopo l'incisione di Mistery Train. Un po' eccessivo, anche se il «re» nella sua parabola artistica ne ...

Fino al 30 settembre in esclusiva per i lettori digitali del nostro giornale il film di streaming "Diana, la storia segreta di Lady D". Il racconto avvincente di una relazione segreta che regalò anni ...I duri e puri (tra loro anche musicisti come John Fogerty) sostengono che il vero Elvis sia finito dopo l'incisione di Mistery Train. Un po' eccessivo, anche se il «re» nella sua parabola artistica ne ...