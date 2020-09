Turchia, Grecia fermi militarizzazione Kastellorizo (Di martedì 1 settembre 2020) ANSA, - ISTANBUL, 1 SET - "Se la militarizzazione dell'isola di Kastellorizo supererà i limiti previsti" dall'accordo di Parigi del 1947, "sarà la Grecia a perdere". Lo ha detto il ministro degli ... Leggi su corrieredellosport

Capezzone : Su @atlanticomag analisi di @Musso___ (seconda puntata) sulle tensioni tra Grecia e Turchia - davidealgebris : Turchia non e’ alleato NATO. Si comporta come una dittatura. Attacca Grecia e Cipro. Dopo Bielorussia, Erdogan ucci… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Caos totale sulla scuo… - fisco24_info : Turchia, Grecia fermi militarizzazione Kastellorizo: 'Favorevoli a negoziati per un'equa distribuzione delle risors… - Mister_Blu1973 : @Marflo66036248 Anche se fosse, i trattati autorizzano la Grecia ad inviare truppe in quelle zone per motivi di aut… -