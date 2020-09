Trasporti, Più Europa incontra lavoratori e sindacati della Circum (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un incontro per essere concreti e operativi, quello che ha avuto ieri mattina Angela Giugliano, candidata alle elezioni Regionali nella lista +Campania in Europa, con i lavoratori, una delegazione sindacale e una rappresentanza dei pendolari della Circumvesuviana. Un incontro utile a dare forza alla battaglia che dura da oltre 10 anni. “Sappiamo bene che la crisi va avanti da tempo”, ha spiegato la Giugliano, “ci sono pochi treni, infrastrutture obsolete, poche corse, tanti disservizi. Ho preso un impegno con lavoratori e viaggiatori: quello di dar forza alle loro istanze. L’azienda e la Regione devono garantire dignità alle ragioni di chi vive la Circumvesuviana tutti i giorni. Il rilancio ... Leggi su anteprima24

