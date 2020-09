Suarez Juventus, dalla Spagna sicuri: corsa a due per il bomber (Di martedì 1 settembre 2020) Suarez Juventus – La Juventus cerca un rinforzo di spessore nel reparto offensivo. I nomi finiti nella wishlist di Fabio Paratici sono tanti e tra questi c’è quello di Luis Suarez, centravanti ormai in procinto di lasciare il Barcellona. La stampa spagnola riporta degli aggiornamenti: i bianconeri sfidano un altro top club nella corsa all’uruguayano. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Mundo Deportivo” la Juve dovrà vedersela con l‘Ajax per assicurarsi le prestazioni del “Pistolero”. Leggi anche: Dybala Juventus, “Don Balon”: proposta choc di un top club Il giocatore piace molto ai lancieri con il ds Overmars che avrebbe già apparecchiato la tavola per l’approdo del bomber ... Leggi su juvedipendenza

tancredipalmeri : Luis Suarez ha chiesto alla Juventus uno stipendio da 10 milioni all’anno + 2 milioni di facili bonus - tancredipalmeri : Juventus-Suárez: il PSG ha contattato l’uruguagio. Lavoro ai fianchi anche di Neymar. Il PSG ha immediatezza nel po… - tuttosport : #Juve, #Suarez è un affare possibile: ecco perché - dayfootball1981 : 'Quindi,se tanto ci da tanto,dopo che Suarez si era riproposto giorni fa ed ora che il Barca sta pensando di andare… - SchirioD : RT @DocStrowman: Kulusewski, Arthur e Suarez, la Juventus rischia di farmi fare 3 rosicate coi controcazzi nel giro di un anno -