Stadi aperti solo agli abbonati: Malagò d’accordo, palla al Cts (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Benedice le scelte della Figc e auspica una riapertura, almeno parziale, degli Stadi. Giovanni Malagò ha confidato le proprie speranze a margine della presentazione del premio internazionale Fair Play Menarini, tenutosi questa mattina a Roma. “La Federcalcio ha fatto bene a dare l’ok alla ripartenza dei campionati”, ha dichiarato il numero uno del Coni, “tutti i grandi eventi si stanno rincorrendo l’uno con l’altro, dalla Formula 1 al MotoGp, gli Internazionali di tennis e il Golden Gala”. Lo sport senza tifosi, però, non ha lo stesso fascino. Ecco perché l’auspicio è quello di non dover vedere ancora per molti gli Stadi vuoi. “Aprire gli Stadi solo agli ... Leggi su anteprima24

Fantacalcio : Stadi aperti, Malagò: 'Soluzione solo per gli abbonati' - cmdotcom : #Malagò e gli stadi aperti: 'Solo per gli abbonati può essere una soluzione' - sportli26181512 : Malagò e gli stadi aperti: 'Solo per gli abbonati può essere una soluzione': Giovanni Malagò, presidente del Coni,.… - news24_napoli : Malagò e gli stadi aperti: ‘Solo per gli abbonati può essere una soluzione’ - PaoloBMb70 : Nessun rinvio, la Serie A riparte il 19 settembre. Gravina: 'Chiediamo meno tamponi e stadi aperti'… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadi aperti Stadi aperti, una speranza Il Como aspetta segnali La Provincia di Como Serie A | Malagò e FIGC, la soluzione per riaprire gli stadi

I presidenti delle istituzioni sportive e calcistiche si esprimono sul problema relativo alla chiusura degli stadi. Le partite di calcio senza ... c’è il rischio che un’apertura possa avere lo stesso ...

Malagò e il pubblico negli stadi: “Apertura ai soli abbonati può essere soluzione”

“Aprire gli stadi solo agli abbonati? Potrebbe essere una soluzione. Anche perché con gli abbonati, salvo qualche squadra che ne ha un po’ tanti, si può trovare un giusto equilibrio di rapporto con la ...

I presidenti delle istituzioni sportive e calcistiche si esprimono sul problema relativo alla chiusura degli stadi. Le partite di calcio senza ... c’è il rischio che un’apertura possa avere lo stesso ...“Aprire gli stadi solo agli abbonati? Potrebbe essere una soluzione. Anche perché con gli abbonati, salvo qualche squadra che ne ha un po’ tanti, si può trovare un giusto equilibrio di rapporto con la ...