Politica dei like lasci spazio alla realtà (Di martedì 1 settembre 2020) Nel Paese di Machiavelli, la Politica è tattica, ma almeno nei momenti di crisi bisognerebbe chiedere al sistema, tutto intero, di prospettare una linea strategica. Non solo cercare ogni giorno il nemico da demonizzare, ma dire quale è l’orizzonte proposto. L’ultima svolta tattica è di un anno fa, quando Renzi apri clamorosamente le porte del governo PD-5Stelle. Lo scopo era legato all’attualità, evitare che attraverso elezioni anticipate, Salvini ottenesse i «pieni poteri» dati per scontati al Papeete. Là siamo ancora. Il «pericolo» Salvini è stato smorzato, ma sarebbe ora di capire in nome di cosa. Europa sì o no, stato o mercato, Trump e Putin o Merkel e Macron? A Di Maio piace la Cina e pazienza per Hong Kong, a Salvini e Meloni continua a piacere Orban, che il Parlamento lo ... Leggi su ecodibergamo

Con le modalità proprie del pronunciamento che detta infine la linea politica, l’intervista di Nicola Zingaretti al «Corriere della Sera», a poche settimane dal referendum sulla riduzione dei parlamen ...

Regionali Campania, sanità e lavoro i temi caldi della campagna elettorale

La pandemia Covid-19 ha rimesso al centro dell’interesse pubblico la gestione della sanità, soprattutto nella Campania uscita pochi mesi fa dal commissariamento. Una nuova fase della politica regional ...

