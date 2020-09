Pizza, ecco le dieci migliori catene europee: l’8 settembre premiazione in diretta streaming (Di martedì 1 settembre 2020) Riparte la grande cavalcata di 50 Top Pizza, la più attesa e prestigiosa guida on-line dedicata al prodotto gastronomico simbolo dell’Italia nel mondo. Mercoledì 8 settembre, appuntamento per la serata finale di 50 Top Pizza Europa presentata da Federico Quaranta in diretta streaming a partire dalle 18,30 sui canali Facebook di 50 Top Pizza, 50 Top Italy, FineDiningLovers, Luciano Pignataro Wine Blog, La Voce di Napoli,Food Napoli e sulla pagina Instagram di50 Top Pizza. Le catene artigianali sono state selezionate sulla base del lavoro sul territorio degli ispettori di 50 Top Pizza, in tutta Europa, sulla base dei criteri di artigianalità del prodotto, qualità degli ingredienti, livello del ... Leggi su ildenaro

50 Top Pizza Europa 2020: in anteprima le dieci migliori catene artigianali europee

