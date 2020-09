Occupazione, effetto Covid: 500mila posti in meno in quattro mesi (Di martedì 1 settembre 2020) Da febbraio 2020, certifica l'Istat, il livello dell'Occupazione è sceso di quasi 500 mila unità e le persone in cerca di lavoro sono cresciute di circa 50 mila, a fronte di un aumento degli inattivi di quasi 400 mila. Lo scrive l'Istat nelle statistiche flash su occupati e disoccupati a lugli Leggi su firenzepost

A luglio il tasso di disoccupazione sale al 9,7% (+0,5 punti) e, tra i giovani, raggiunge il 31,1% (+1,5 punti). E’ la stima preliminare diffusa dall’Istat. L’aumento consistente delle persone in cerc ...

"Da febbraio 2020 il livello dell'occupazione è sceso di quasi 500 mila unità e le persone in cerca di lavoro sono cresciute di circa 50 mila, a fronte di un aumento degli inattivi di quasi 400 mila".

