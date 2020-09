Giugliano, viola i domiciliari per comprare le birre: arrestato (Di martedì 1 settembre 2020) Giugliano. Sorpreso a violare il regime dei domiciliari per comprare una birra. I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per evasione Pasquale Ciccarelli, 26enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine. Giugliano, viola i domiciliari per comprare una birra: arrestato Secondo quanto ricostruito dagli uomini della Compagnia di Giugliano, nonostante la misura che gli … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Lo avevano arrestato appena tre giorni fa: ma stamane lo hanno dovuto arrestare per la seconda volta di fila. In mezzo, un processo per direttissima. Ora per lui è in arrivo un nuovo rito sempre per d ...

