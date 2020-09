Da oggi in Italia Asus ZenFone 7 e 7 Pro: prezzi e specifiche (Di martedì 1 settembre 2020) Quanti attendevano con una certa curiosità Asus ZenFone 7 e la variante Asus ZenFone 7 Pro, saranno felici di sapere che la nuova linea di smartphone top di gamma di quest’anno va a debuttare proprio oggi, 1 settembre 2020, sul territorio Italiano. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, è quindi possibile già portasi a casa un device della compagnia taiwanese, ultimo arrivato di un’offerta mobile che comprende anche l’interessante ROG Phone 3. Fiondandovi sullo shop online di Asus, avrete modo di acquistare sia la versione “liscia”che l’Asus ZenFone 7 Pro. Il prezzo di partenza è fissato a 699 euro per il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Per il ... Leggi su optimagazine

GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - robersperanza : Diritto alla salute e diritto all’istruzione devono camminare insieme. Oggi, in rappresentanza dell’Italia, ho prom… - matteosalvinimi : IMPRESSIONANTE. Dopo Voghera (Pavia) ecco le piazze della Lega di oggi pomeriggio, un lunedì di agosto, a Vigevano… - GiovanniToti : Il nemico da sconfiggere, ieri come oggi, è il virus non sono le persone. Non lo abbiamo dimenticato nei giorni più… - ConiBambini : #1Settembre 'Abbandono scolastico, povertà materiale ed educativa, digital divide riguardano un terzo dei bambini e… -