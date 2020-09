Coronavirus, i dati: 978 nuovi casi, restano sotto quota mille con 81mila tamponi. 8 morti, aumentano i ricoveri e le terapie intensive (Di martedì 1 settembre 2020) I casi giornalieri di Coronavirus restano sotto quota mille anche oggi: sono 978 i positivi accertati nelle ultime 24 ore con più di 81mila tamponi effettuati. Lunedì erano stati rintracciati 996 casi, ma quasi 30mila test in meno effettuati. Il bollettino diffuso dal ministero della Salute registra altri 8 morti. I pazienti ricoverati con sintomi oggi sono 1.380, con un incremento di 92 ricoveri rispetto a ieri. Ci sono 107 persone in terapia intensiva, 13 in più da lunedì. Martedì scorso, 25 agosto, i nuovi casi in Italia erano stati 878 con 72.341 tamponi. Sono 242 i positivi accertati oggi in Lombardia, con 16.200 ... Leggi su ilfattoquotidiano

Le terapie intensive segnano -1 (21), mentre i ricoverati non in terapia intensiva +17 (212). Questi i dati giornalieri sull'epidemia di coronavirus, forniti dalla Regione.

Le terapie intensive segnano -1 (21), mentre i ricoverati non in terapia intensiva +17 (212). Questi i dati giornalieri sull'epidemia di coronavirus, forniti dalla Regione Lombardia. Ieri, a fronte di ...

Le terapie intensive segnano -1 (21), mentre i ricoverati non in terapia intensiva +17 (212). Questi i dati giornalieri sull'epidemia di coronavirus, forniti dalla Regione. Ieri, a fronte di 9.866 ...Le terapie intensive segnano -1 (21), mentre i ricoverati non in terapia intensiva +17 (212). Questi i dati giornalieri sull'epidemia di coronavirus, forniti dalla Regione Lombardia. Ieri, a fronte di ...