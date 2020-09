Corona virus: Italia, 26754 attualmente positivi a test (+676 in un giorno) con 35491 decessi (8) e 207944 guariti (291). Totale di 270189 casi (978) Dati della protezione civile (Di martedì 1 settembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 26754 attualmente positivi a test (+676 in un giorno) con 35491 decessi (8) e 207944 guariti (291). Totale di 270189 casi (978) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #coronavirus Corona virus: #Italia, 26754 attualmente positivi a test (+676 in un giorno) con 35491 decessi (8) e 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 270.189 persone (+978 rispetto a ieri, +0,4%; ieri +996) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 35.491 sono decedute (+8; ieri +6) ...Ragusa - Sono 56 i positivi a Ragusa città, asintomatici in isolamento domiciliare e 187 in quarantena fiduciaria. Lo annuncia il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, in un post su Facebook. “Sono tutti mo ...