Cluster nello Spezzino Il sindaco Peracchini | responsabilità e prudenza | no alla paura

In merito agli ultimi dati rilasciati da Alisa sulla situazione epidemiologica di contagi da Coronavirus in Liguria e in particolar modo sul territorio dello Spezzino, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue. "L'aumento dei contagi da Coronavirus nella nostra provincia deve indurci alla responsabilità, ma non alla paura. Da qualche giorno, infatti, è stato registrato un aumento dei positivi nello Spezzino, comunque localizzato e circoscritto. Con grande collaborazione da parte della comunità sudamericana con ASL5 e tutti gli enti preposti, è già stato definito ed è tenuto sotto controllo il link epidemiologico. Il Dipartimento di Igiene e di Prevenzione sanitaria, infatti, ...

Ultime Notizie dalla rete : Cluster nello Cluster nello stabilimento Aia Centinaia di lavoratori positivi QUOTIDIANO.NET Covid Lazio, Il bollettino: 148 nuovi positivi e un morto (la metà a Roma). Focolaio in una clinica a Genzano

Ancora sopra i 100, ma ancora in discesa i nuovi positivi nel Lazio. Su oltre 13mila tamponi, nelle ultime 24 ore nella regione si registrano 148 nuovi casi di questi 75 sono a Roma. Zero i decessi.

Coronavirus nel Lazio: 3.174 le persone attualmente positive, 148 nuovi contagi in 24 ore. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune

'Su oltre 13 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 148 casi di questi 75 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 44%) e calano i casi con link dalla Sarde ...

Ancora sopra i 100, ma ancora in discesa i nuovi positivi nel Lazio. Su oltre 13mila tamponi, nelle ultime 24 ore nella regione si registrano 148 nuovi casi di questi 75 sono a Roma. Zero i decessi. S ...‘Su oltre 13 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 148 casi di questi 75 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 44%) e calano i casi con link dalla Sarde ...