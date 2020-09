Braida: «Dzeko aveva firmato per il Milan» (Di martedì 1 settembre 2020) Ariedo Braida ha parlato nel giorno di inizio del calciomercato: le dichiarazioni dell’ex dirigente di Milan e Barcellona Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel giorno di inizio del calciomercato. RETROSCENA Dzeko – «Edin aveva firmato un pre-contratto con il Milan molti anni fa, io e Galliani eravamo andati a prenderlo a Sarajevo. avevamo un’intesa con lui però poi il club non ce lo cedette». Milan – «Chiaramente ha fatto un finale di stagione bellissimo. Il Milan è sempre il Milan, chiaro che quest’anno deve fare qualcosa di più e migliorare ... Leggi su calcionews24

ROMA - Patrik Schick a un passo dal Bayer Leverkusen. L'attaccante di proprietà della Roma, dopo il mancato riscatto del Lipsia nonostante una buonissima stagione, continuerà la sua carriera in Bundes ...

