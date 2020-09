Biodigestore a Ponte Valentino, Rummo furioso: “Pronti a lasciare la zona” (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – È chiusura totale nei confronti del mega digestore da 110 milioni di tonnellate di frazione umida nell’Asi di Ponte Valentino. Il Vice Presidente nazionale di Coldiretti, Gennarino Masiello, e l’amministratore delegato del Pastificio Rummo, Cosimo Rummo, si sono scagliati – a margine della conferenza stampa, convocata in via Vetrone per presentare l’accordo Coldiretti-Rummo – contro la programmata realizzazione dell’impianto a due passi dal Pastificio e dalla Nestle’. “Trovo singolare che un inceneritore venga realizzato a ridosso del pastificio – ha detto Rummo – Per noi sarebbe la morte, saremmo costretti a fare la valigia con gli stabilimenti e ad andare in altri ... Leggi su anteprima24

