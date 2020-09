Beautiful anticipazioni: Hope e Thomas si sposano davvero (Di martedì 1 settembre 2020) Fiori d’arancio in vista a Beautiful. Nelle prossime puntate italiane Thomas e Hope diventano marito e moglie. Nonostante le interferenze di Xander, Brooke e Liam, la coppia convola a nozze. Il matrimonio viene celebrato a villa Forrester, alla presenza delle famiglie Logan e Spencer. Non manca Steffy con le piccole Kelly e Phoebe, così come … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

