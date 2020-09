Abilitazione forense, Lonardo: “Avanti con la proposta di riforma, titolo non costituisce occupazione” (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – “L’Abilitazione alla professione forense merita di essere riformata, non e’ possibile che a Napoli hanno superato gli scritti sette aspiranti avvocati su dieci, dove senza campanilismo alcuno mi sento di affermare esiste la più qualificata tradizione di legali del Paese. Sono stati, dopo mesi di attesa per l’esito degli scritti, bocciati tantissimi giovani professionisti che da anni hanno finito la pratica forense ed operano a servizio dei grandi studi, interrompendo sogni ed aspettative. Andrò avanti con la mia proposta di legge, impegnandomi ad aprire un dialogo sia con gli ordini forensi che con le associazioni dei praticanti avvocati”. Lo dichiara, in una nota, la senatrice Sandra Lonardo che ha ... Leggi su anteprima24

