Whatsapp, basta figuracce: novità grafica in soccorso (Di lunedì 31 agosto 2020) Whatsapp, importanti novità in arrivo: sarà possibile utilizzare sfondi differenti per ciascuna chat. Una personalizzazione utile per evitare confusione nell’invio dei messaggi. Quante volte vi sarà capitato di inviare per sbaglio un messaggio su una chat diversa rispetto a quella desiderata? In futuro non accadrà più, o quanto meno ci saranno meno possibilità di incappare ancora in errori di questo tipo. Come anticipato dalla community di WABetaInfo, è infatti in arrivo un’importante novità grafica che riguarda Whatsapp, l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Ogni singolo utente avrà la possibilità di inserire uno sfondo differente per ciascuna chat. Attualmente lo sfondo è uguale per ... Leggi su bloglive

quasisale : @Domenic17703339 @a_meluzzi si hai ragione ma non è complicato basta scaricare TOR pc/android/etc senza rimuovere p… - louveralmighty : Ma chi me lo fa fare se mi basta leggere le loro discussioni su WhatsApp per incazzarmi, non ho proprio voglia di s… - France_e_basta : Gruppo whatsapp di lavoro. Scrivo “Cazzo, Anche le alluvioni. Questo 2020 non ci lascia in pace”. Dopo 2 ore nessun… - onedxhug : io quando entro su whatsapp e non ho messaggi: lo sapevo ok io quando entrò su tt e non ho notifiche: ah ok basta… - mikrokojeon : non basta su whatsapp NO entro su twt e me le ritrovo pure qua ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp basta Come passare ad anonimo nel mezzo di una conversazione WhatsApp Esquire Italia Whatsapp, basta figuracce: novità grafica in soccorso

Whatsapp, importanti novità in arrivo: sarà possibile utilizzare sfondi differenti per ciascuna chat. Una personalizzazione utile per evitare confusione nell’invio dei messaggi. Quante volte vi sarà c ...

WhatsApp: Polizia Postale segnala la nuova truffa

La Polizia Postale ha dato avviso, tramite il proprio account Facebook, di come alcuni hacker tentino di impossessarsi dell'account WhatsApp sfruttando una truffa. Vediamo in cosa consiste e come evit ...

Whatsapp, importanti novità in arrivo: sarà possibile utilizzare sfondi differenti per ciascuna chat. Una personalizzazione utile per evitare confusione nell’invio dei messaggi. Quante volte vi sarà c ...La Polizia Postale ha dato avviso, tramite il proprio account Facebook, di come alcuni hacker tentino di impossessarsi dell'account WhatsApp sfruttando una truffa. Vediamo in cosa consiste e come evit ...