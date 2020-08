Verbania, insegnante positiva al Covid: chiusa una scuola (Di lunedì 31 agosto 2020) A Verbania, chiusa una scuola a causa della positività al Covid-19 di un’insegnante. Dal 26 agosto, si stavano svolgendo i corsi di recupero Primo caso di scuola chiusa a causa del Covid-19. A Verbania, l’istituto Cobianchi – il più importante della città – è stato costretto alla sospensione delle lezioni di recupero a causa della … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

in foto: Immagine da Facebook. Mentre è in corso il dibattito tra istituzioni, sindacati ed esperti sulla riapertura delle scuole in sicurezza dopo sei mesi di stop a causa dell'emergenza Coronavirus, ...