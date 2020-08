Tenente Colonnello francese sospettato di spionaggio per la Russia (Di lunedì 31 agosto 2020) I servizi speciali francesi hanno arrestato un Tenente Colonnello sospettato di spionaggio per la Federazione Russa. Un Tenente Colonnello dell’esercito francese di stanza alla NATO in Italia è accusato dieci giorni fa di una violazione della sicurezza. Le dichiarazioni ufficiali sul Tenente Colonnello francese sospettato di spionaggio Un Tenente Colonnello francese è stato arrestato per … Leggi su periodicodaily

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 AGO - Dopo sei anni alla guida del Nucleo Investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Campobasso, il Capitano Vincenzo Di Buduo ha lasciato il capoluogo molisano per a ...

Ufficiale francese di stanza in Italia arrestato: «E’ una spia dei russi»

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PARIGI — Un tenente colonnello dell’esercito francese, di stanza nella base Nato di Napoli, è stato arrestato in Francia alle fine delle sue vacanze, quando si apprestava a t ...

