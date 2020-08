“Solo chi ha un cuore può capirmi”: Chiara Ferragni scoppia in lacrime (Di lunedì 31 agosto 2020) Chiara Ferragni in lacrime: “Solo chi ha un cuore può capirmi” Chiara Ferragni in lacrime su Instagram. Cos’è successo? A documentare la vicenda il premuroso marito Fedez, che non perde occasione di prendersi gioco dell’influencer cremonese, mostrando ai propri follower il suo lato tenero. Facciamo un passo indietro. Tornati dalla vacanza in Sardegna, la famiglia Ferragni-Lucia ha trascorso una giornata nella propria casa a Milano e ha ben pensato di intrattenersi con un film Disney. Seduta sul divano, la Ferragni è in lacrime mentre guarda il finale del film “Alla ricerca di Dory” (anche se Fedez ha sbagliato il titolo, scrivendo “Alla ricerca di ... Leggi su tpi

