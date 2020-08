Ranking Wta: guida Barty, salgono di una posizione Serena Williams e Osaka (Di lunedì 31 agosto 2020) Non sono molte le variazioni della top ten della classifica femminile dopo la pausa dello scorso lunedì. Nel Ranking pubblicato stamattina dalla Wta, a guidare la top ten c’è sempre l’australiana Ashleigh Barty per la trentesima settimana consecutiva (37esima complessiva), seguita dalla rumena Simona Halep e dalla ceca Karolina Pliskova. Quarta posizione per la statunitense Sofia Kenin, davanti all’ucraina Elina Svitolina, che lo scorso marzo si era aggiudicata lo scorso torneo a Monterrey prima del lockdown. Sesto posto per la canadese Bianca Andreescu seguita dall’olandese Kiki Bertens. Sale di una posizione la statunitense Serena Williams, così come la giapponese Naomi Osaka, nona, mentre scende di due ... Leggi su sportface

