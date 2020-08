“Quel palco è per lei”. Vanessa Incontrada, l’indiscrezione corre veloce: ecco dove la vedremo fra qualche tempo (speriamo!) (Di lunedì 31 agosto 2020) Ricominciamo a parlare di Sanremo: il grande evento televisivo nel 2021 (coronavirus permettendo). Da quello che si sa anche stavolta sarà condotto da Amadeus e Fiorello. Manca sicuramente una presenza femminile forte che sappia stare al gioco e replicare alle loro battute fulminee. E perché non Vanessa Incontrada? Le voci circolano e il suo nome è quello più quotato. Lo sponsor è Platinette nella sua rubrica sul settimanale DiPiù Tv: “Sarebbe clamoroso. Ipotizzo un Festival con più sorrisi e saprebbe come stare al fianco di Amadeus e Fiorello”. Se davvero Sanremo 2021 dovesse avere anche la presenza sorridente e verace di Vanessa Incontrada il pubblico apprezzerebbe moltissimo, visto anche il successo delle sue fiction.



