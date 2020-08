Puglia: 5440 positivi a test corona virus, incremento di 38 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione (Di lunedì 31 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso Dalla Regione Puglia: presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 31 agosto 2020 in Puglia, sono stati registrati 1.974 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 38 casi positivi: 28 in provincia di Bari, 2 nella provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 fuori Regione. NON sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 305.020 test. 4.040 sono i pazienti guariti. 844 ... Leggi su noinotizie

