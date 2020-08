Pierluigi Diaco: Io e Te sospeso, da chi verrà sostituito (Di lunedì 31 agosto 2020) Io e Te, programma Rai condotto da Pierluigi Diaco, è stato sospeso per via di un caso di Coronavirus. Lo show, secondo quanto si apprende da Il Fatto Quotidiano, verrà momentaneamente sostituito da La Vita in Diretta Estate, trasmissione condotta da Marcello Masi e Andrea Delogu che dunque dovrà raddoppiare la sua durata. In questi giorni Pierluigi Diaco si stava preparando a salutare il pubblico dopo avergli tenuto compagnia per tutta l’estate con Io e Te. Lo show, arrivato dopo l’addio di Caterina Balivo a Vieni da Me, ha raggiunto ottimi ascolti ed è diventato in breve tempo un piacevole appuntamento fisso per molti telespettatori. “C’è una collega che è risultata positiva al tampone – ha spiegato il conduttore ... Leggi su dilei

