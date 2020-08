OMS su scuola: "Pronti per lezioni online. Politiche specifiche per bimbi e prof a rischio" (Di lunedì 31 agosto 2020) Il ministro della Salute italiano Roberto Speranza e il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa Hans Kluge oggi hanno co-presieduto il vertice virtuale che ha coinvolto i 53 Stati membri della Regione Europa e che è stato incentrato sulla riapertura delle scuole. Sono state stabilite alcune linee guida, come, per esempio, un uso appropriato delle mascherine, il fatto che tutti i bambini e insegnanti che sono malati devono restare a casa, la necessità di essere sempre Pronti a usare la didattica online in caso di chiusure. Inoltre sono state date anche altre indicazioni riguardanti le Politiche specifiche su alunni e docenti a rischio, che abbiamo dei bisogni speciali o che siano particolarmente vulnerabili alle infezioni per determinate problematiche di ... Leggi su blogo

