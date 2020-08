Nainggolan: "Oggi è il mio ultimo giorno al Cagliari, poi si vedrà. Io e Messi all'Inter? No, è troppo forte" (Di lunedì 31 agosto 2020) Il centrocampista belga ha parlato del suo futuro (ma non solo) nel corso di una diretta social in compagnia del suo ex compagno di squadra Ariaudo. Leggi su 90min

