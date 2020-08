Mit, per i trasporti locali capienza non oltre l'80% (Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 31 AGO - "A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale, dei mezzi del trasporto ferroviario regionale e degli scuolabus del trasporto scolastico dedicato è consentito, in ... Leggi su corrieredellosport

Approvate le linee guida sul trasporto pubblico anti-coronavirus, capienza all'80%

Approvate in Conferenza Unificata le “Linee guida” del trasporto pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid- ...

