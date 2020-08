«Mi hanno arrestato a Minsk durante una protesta: così il regime si sta sparando sui piedi». Parla Paul Hansen, vincitore del World Press Photo – L’intervista (Di lunedì 31 agosto 2020) Nel 2012 Paul Hansen ha vinto il World Press Photo, uno dei concorsi più prestigiosi di fotogiornalismo al mondo, con uno scatto del funerale di due bambini palestinesi morti durante un attacco missilistico israeliano. Negli ultimi giorni ha pubblicato la foto di un altro funerale: quello di Nikita Krivstov, un ragazzo di 28 anni arrestato mentre protestava in Bielorussia contro il regime di Lukashenko e trovato impiccato in una foresta dieci giorni dopo. Volato dalla Svezia a Minsk per seguire le proteste, Hansen si è ritrovato in una cella dopo essere stato arrestato mentre assisteva all’ennesima manifestazione. Il suo non è stato un caso isolato: ... Leggi su open.online

