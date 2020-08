Lady Gaga regina degli Mtv Video Awards: lo show con tutte le mascherine più strane (Di lunedì 31 agosto 2020) La star, che ha indossato ogni tipo di mascherina possibile, ha fatto man bassa di riconoscimenti Lady Gaga e' stata la grande protagonista degli MTV Video Music Awards (VMA) 2020 con cinque premi e una performance live di di "Rain On Me" in cui ha sfoggiato una serie di mascherine avveniristiche. In un'edizione segnata dalla pandemia di coronavirus con collegamenti streaming da diverse zone di New … Leggi su it.mashable

team_world : Stasera Lady Gaga, Ariana Grande, i CNCO, Miley Cyrus, i BTS, The Weeknd e tantissimi altri artisti saranno sul pal… - mtvitalia : Lady Gaga è l'#ArtistOfTheYear e noi non possiamo che essere d'accordo #VMAs - team_world : Ieri sera a New York si sono tenuti gli MTV #VMAs Tra i tanti premiati anche Lady Gaga, i CNCO, The Weeknd, i BTS… - simidisi : Stanotte Lady Gaga e Ariana hanno cantato per la prima volta dal vivo Rain on Me e oggi a Roma diluvia. Coincidenze? Non credo. - Sh_meeks : RT @itsbloodyj: Comunque se Lady Gaga può indossare una mascherina mentre canta e balla per 10 minuti, perché non potete farlo voi che non… -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Gaga Lady Gaga sperimenta un nuovo make up per il MTV VMA 2020. Ecco come copiarlo d.repubblica.it MTV Video Music Awards, Il trionfo di Lady Gaga con la mascherina

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

Mtv Music Awards, trionfa Lady Gaga con 5 premi

(LaPresse) - Lady Gaga sbanca agli MTV Video Music Awards 2020, anche se il primo premio per il video dell'anno lo porta a casa The Weeknd con il video di 'Blinding Light'. L'artista newyorkese ha vin ...

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...(LaPresse) - Lady Gaga sbanca agli MTV Video Music Awards 2020, anche se il primo premio per il video dell'anno lo porta a casa The Weeknd con il video di 'Blinding Light'. L'artista newyorkese ha vin ...