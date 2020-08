La Juve su Milik? Il Napoli pronto a una scelta clamorosa (Di lunedì 31 agosto 2020) Arkadiusz Milik detto Arek, all'improvviso, è diventato il centro di un piccolo mondo di attaccanti. Un microcosmo che parte dal Napoli, passa per la Roma e poi arriva a Torino. Sponda Juve . La ... Leggi su corrieredellosport

AlfredoPedulla : #Dzeko-#Juve: la svolta entro 48 ore. Se dice si #Milik-#Roma e #Under-#Napoli - forumJuventus : Repubblica: 'Dzeko alla Juve , Milik alla Roma e Under al Napoli: entro il 31 agosto si decide tutto. Ieri il procu… - tuttonapoli : ADL infuriato con la Juve: Milik via alle sue condizioni o finisce in tribuna - sportli26181512 : La Juve su Milik? Il Napoli pronto a una scelta clamorosa: Tra bianconeri e azzurri intesa quasi impossibile. Il po… - sportli26181512 : Pirlo chiama Milik, De Laurentiis si infuria con la Juve: Il presidente non ha gradito la telefonata di del tecnico… -