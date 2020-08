La classe degli asini – Trama e cast del film su Rai 1 (Di lunedì 31 agosto 2020) La classe degli asini è la proposta di Rai 1 per la sua prima serata di oggi, 31 agosto 2020. Il film è diretto da Andrea Porporati e risale al 2016. La storia invece si ispira alla lotta di Mirella Antonione Casale per includere i disabili nella scuola italiana. La Trama de La classe degli asini ci parla infatti di questa professoressa con una figlia disabile che si ritroverà a combattere contro pregiudizi e diffidenza. Oltre che contro alcuni drammi che colpiranno proprio uno degli alunni più svantaggiati. Scopriamo di seguito gli altri dettagli e gli attori che compongono il cast. La classe degli asini – La ... Leggi su giornal

Capezzone : +++Supersintesi. Tema: “human factor”+++ “Prima classe ma è uno sballo...La vita di prima mi puzza di vecchio” (cit… - TuttoQuaNews : RT @RepubblicaTv: Cantiere scuola / 1 Il rebus del classico Umberto: il 14 in classe solo metà degli alunni: Per capire nel concreto cosa s… - damonirella : RT @mariogiordano5: Oggi il Corriere anticipa il piano degli scienziati per la scuola: 'In classe senza mascherina'. Anche Repubblica antic… - raspa90 : RT @RepubblicaTv: Cantiere scuola / 1 Il rebus del classico Umberto: il 14 in classe solo metà degli alunni: Per capire nel concreto cosa s… - SperoniAlberto : RT @mariogiordano5: Oggi il Corriere anticipa il piano degli scienziati per la scuola: 'In classe senza mascherina'. Anche Repubblica antic… -