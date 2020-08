Il vicesindaco Panini: “Napoli pronta alla realizzazione del cimitero islamico” (Di lunedì 31 agosto 2020) Comune di Napoli: il vicesindaco con delega ai cimiteri, Enrico Panini, rende noto che dopo 15 anni è stata riconsegnata l’area di Poggioreale destinata alla realizzazione del cimitero islamico. Il vicesindaco con delega ai cimiteri di Napoli, Enrico Panini, afferma in una nota che “grazie ad un attento e preciso lavoro avviato qualche tempo fa … Leggi su 2anews

Yogaolic : RT @rep_napoli: Napoli, il vicesindaco Panini: 'Pronti a realizzare un cimitero Islamico' [di PAOLO DE LUCA] [aggiornamento delle 11:51] ht… - rep_napoli : Napoli, il vicesindaco Panini: 'Pronti a realizzare un cimitero Islamico' [di PAOLO DE LUCA] [aggiornamento delle 1… -

Ultime Notizie dalla rete : vicesindaco Panini

Tre giorni fa la stangata sui defunti napoletani, con un aumento di 350 euro per ogni tumulazione, oggi l’annuncio della prossima apertura di un cimitero islamico. Con i soldi in più incassati sui par ...Napoli, 31 ago. (askanews) - Dopo 15 anni è stata riconsegnata al Servizio Cimiteri del Comune di Napoli l'area di via Santa Maria del Pianto destinata alla realizzazione del cimitero islamico. A spie ...