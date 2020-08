Enzo Cosimi, biografia immaginaria dell’eroe tragico fra forza e fragilità (Di martedì 1 settembre 2020) La danza come atto incisivo nella storia del singolo e della collettività; l’esplorazione, attraverso la ricerca e lo spettacolo dal vivo, dell’uomo, eroe battagliero ma anche figura spezzata dal vivere, in lotta tra frammenti vittoriosi e cadute vorticose nella fragilità. Enzo Cosimi, danzatore, coreografo, è dai primissimi anni Ottanta che con vigore creativo e fulminanti visioni lascia allo spettatore una memoria bruciante di paesaggi e contesti contrastanti. Nelle sue produzioni i danzatori vivono in una luce che ora acceca ora … Continua L'articolo Enzo Cosimi, biografia immaginaria dell’eroe tragico fra forza e fragilità proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

LuisLuisnavarro : RT @ilmanifesto: Intervista con Enzo Cosimi, danzatore e coreografo, a Fabbrica Europa di Firenze con «Trilogia ode alla bellezza», a ottob… - ilmanifesto : Intervista con Enzo Cosimi, danzatore e coreografo, a Fabbrica Europa di Firenze con «Trilogia ode alla bellezza»,… -

Ultime Notizie dalla rete : Enzo Cosimi Pentesilea Ultras. CollettivO CineticO ed Enzo Cosimi Artribune Festival: a Firenze riparte XXVII edizione Fabbrica Europa (12)

Anche La bellezza ti stupirà di Enzo Cosimi si sviluppa, invece, attraverso una fase laboratoriale che coinvolge nel percorso di creazione 15 homeless che diventano protagonisti dello spettacolo. In ...

Anche La bellezza ti stupirà di Enzo Cosimi si sviluppa, invece, attraverso una fase laboratoriale che coinvolge nel percorso di creazione 15 homeless che diventano protagonisti dello spettacolo. In ...