Emergenza clima, Marmolada: ghiacciaio ridotto dell’80% in 70 anni (Di lunedì 31 agosto 2020) Secondo gli ultimi studi il ghiacciaio della Marmolada rischia di sparire prima di quanto si pensasse. Le misurazioni degli scienziati dell’Università di Padova. Non è certo una novità che il surriscaldamento terrestre divora ogni anno porzioni sempre più grandi di ghiacci finora considerati perenni. Dall’Artico alle Dolomiti la situazione è la medesima, senza un netto … L'articolo Emergenza clima, Marmolada: ghiacciaio ridotto dell’80% in 70 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

