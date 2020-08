Eiyuden Chronicle è il terzo gioco di maggior successo finanziato su Kickstarter (Di lunedì 31 agosto 2020) Su Kickstarter Eiyuden Chronicle, successore spirituale della saga Suikoden, ha raccolto la bellezza di 4,5 milioni di dollari, piazzandosi al terzo posto come gioco di maggior successo finanziato sulla piattaforma.La campagna Kickstarter è solo dietro quella di Bloodstained: Ritual of the Night, che ha raccolto 5,5 milioni di dollari, e la campagna di Shenmue 3, che ha raccolto 6,3 milioni di dollari. È molto interessante notare che due delle tre campagne Kickstarter di maggior successo sono legate ai successori spirituali dei franchise di Konami, e mostra come i fan siano legati a queste serie.Eiyuden ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #EiyudenChronicles è il terzo gioco di maggior successo finanziato su #Kickstarter. - infoitscienza : Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, campagna Kickstarter chiusa con enorme successo per il 'nuovo Suikoden' - GamingToday4 : Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, campagna Kickstarter chiusa con enorme successo per il “nuovo Suikoden” - Multiplayerit : Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, campagna Kickstarter chiusa con enorme successo per il 'nuovo Suikoden' - Tharja_04 : RT @NintendoHall: Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, l'#RPG dai creatori di #Suikoden supera i 4 milioni di dollari raccolti su #Kickstarte… -