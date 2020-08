Coronavirus, incremento positivi torna sotto quota mille (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Con 996 nuovi nuovi positivi al Sars-Cov-2, in Italia si arresta l’incremento dei casi che torna sotto quota mille (ieri era stato di 1365). Un dato che porta il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sanitaria a 269.214. Degli attuali 26.078 positivi, 24.696 persone sono in isolamento domiciliare, 1288 sono ricoverati in ospedale, +37 rispetto a ieri, e 94 sono ricoverati in terapia intensiva, ancora in aumento, +8 rispetto a ieri. Questi i dati diffusi oggi nel bollettino quotidiano del ministero della Salute – Istituto superiore di sanità a fronte dei 58mila tamponi effettuati. Sempre nelle ultime 24 ore sono sei (+2 rispetto a ieri ) le persone decedute nel nostro Paese per Covid-19. I guariti registrati oggi ... Leggi su quifinanza

