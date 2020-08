Come si farà l’ora di educazione fisica in emergenza Covid (Di lunedì 31 agosto 2020) Le indicazioni sull’ora di educazione fisica nelle scuole, contenute nel nuovo verbale del Comitato tecnico scientifico (Cts) del 28 maggio in vista dell’imminente ripartura, prediligono sport individuali e all’aperto. Se i dati dell’epidemia non cambiano, le regole nel verbale di maggio saranno valide anche per la ripaertura. Per quanto riaguarda la mascherina, in reiferimento allo svolgimento delle attività motorie a scuola, non viene specificata Come andrà usata. I professori, invece, dovranno sempre indossarla. «Le lezioni di ginnastica prevedono spesso un’attività fisica intensa e rappresentano una delle eccezioni rispetto all’uso della mascherina che non andrà dunque indossata, Come anche durante i pasti, per favorire una ... Leggi su giornalettismo

AnnalisaChirico : A distanza di un anno sappiamo che 2,8 mln di italiani hanno percepito il reddito d cittadinanza e di questi solo 1… - forumJuventus : ??? Ancora Raiola a @SkySport 'Pirlo una sorpresa, se farà giocare la Juve come giovava lui, Guardiola deve nascon… - insopportabile : Ridurre la quantità dei parlamentari farà aumentare la qualità della politica e continuando a ridurli sarà sempre m… - litalianovero3 : Quest’anno il #Milan farà qualcosa di bello !! Sento la rinascita del nostro #Diavolo ???? dai ragazzi fateci sognare… - MariottiGiorgio : @dariodigennaro Quel bambino, come gli altri, se ne farà una ragione. Come me la sono fatta io quando Del Piero ha lasciato la Juventus. -

Ultime Notizie dalla rete : Come farà Borrelli aggredito, setto nasale rotto e trauma cranico. «Ora bisogna arrestarli» Corriere della Sera